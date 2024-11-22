الريبل وكاردانو يقودان سوق العملات البديلة مع اقتراب سعر البيتكوين من حاجز 100 ألف دولار

تقترب عملة البيتكوين، التي تعد أكبر عملة مشفرة في العالم، من حاجز 100 ألف دولار لأول مرة، وهو إنجاز تاريخي يعكس قوة سوق الكريبتو.

ومع ذلك، فإن الأنظار تتجه أيضا نحو العملات الرقمية البديلة مثل عملة الريبل (XRP) وعملة كاردانو (ADA) التي سجلتا مكاسب قوية في الأيام الأخيرة.

وفقا لبيانات “Santiment”، شهدت العملات الرقمية البديلة مثل XRP وADA وStellar وHedera زيادات ملحوظة بنسبة 52% و41% و83% و87% على التوالي.

ساعد هذا الاتجاه في تعزيز الزخم الاستثماري، حيث حققت XRP ارتفاع إلى 1.4 دولار للمرة الأولى منذ مايو 2021، مستفيدة من التفاؤل بشأن تسوية قضيتها مع هيئة SEC.

كما وصلت ADA إلى أعلى مستوى لها عند 0.86 دولار منذ أبريل 2022، مما يعكس انتعاش الثقة بمشروع كاردانو.

من جهة أخرى، شهدت عملة الايثيريوم (ETH) انتعاش إلى 3360 دولار مع زيادة نشاط التداول وتدفق ودائع كبيرة في منصات التداول المركزية.

هذا يشير إلى إعادة توزيع استراتيجي للأصول بين المستثمرين، مما يعزز فرص استمرار موسم العملات البديلة لفترة أطول.

حاليا، يبدو أن السوق يشهد تحول هيكلي حيث يسعى العديد لتنويع محافظهم الاستثمارية وهو ما يمهد الطريق لنمو أكبر للعملات الرقمية البديلة خلال الفترة القادمة.

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