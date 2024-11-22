شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اقتراب البيتكوين من الـ100 ألف دولار.. كيف تؤثر العملات المشفرة باقتصاد العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتربت عملة البيتكوين، في أحدث تعاملات لها، من الوصول إلى مستوى 100,000 دولار، مدفوعة بتفاؤل واسع حول دعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للعملات الرقمية، التي تؤثر على اقتصاديات دول العالم، لكن بشكل محدود للغاية، نظرًا لأنها لاتزال في المراحل المبكرة وتخضع للتطورات الجارية.

أثار البيتكوين على الشمول المالي

ويمكن أن تؤثر البيتكوين والعملات المشفرة على الاقتصاد العالمي، فيما يتعلق بناحية الشمول المالي، حيث يمكن للعملات المشفرة أن توفر الخدمات المالية للسكان غير المتعاملين مع البنوك أو غير المتعاملين معها في جميع أنحاء العالم، ويمكن أن يعزز هذا الوصول المتزايد إلى الأدوات والخدمات المالية المشاركة الاقتصادية والنمو في المناطق المحرومة.

كما يمكن للعملات المشفرة أن تخفض التكلفة وتزيد من سرعة التحويلات المالية عبر الحدود، ويمكن للعمال الذين يرسلون الأموال إلى بلدانهم الأصلية الاستفادة من الرسوم المخفضة، الأمر الذي يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على اقتصادات الدول المتلقية.

وفيما يتعلق ب

، بالفعل بدأت بعض الشركات في قبول العملات المشفرة في معاملات التجارة الدولية، ويمكن أن يؤدي هذا إلى تبسيط المدفوعات عبر الحدود وتقليل تكاليف تحويل العملات، مما قد يعود بالنفع على كفاءة التجارة العالمية.

آثار البيتكوين على التجارة العالميةالتجارة العالمية

أما فيما يخص فرص الاستثمار، فقد أصبحت العملات المشفرة فئة أصول للمستثمرين، حيث تجذب المستثمرين المؤسسيين والأفراد على حد سواء، ويمكن أن يؤثر هذا على تدفقات رأس المال وأنماط الاستثمار على نطاق عالمي.



وقد يؤثر تقديم العملات الرقمية للبنوك المركزية على السياسة النقدية التقليدية وأسعار صرف العملات والاستقرار المالي العالمي، في الوقت نفسه دفعت العملات المشفرة الابتكار في تكنولوجيا البلوك تشين، حيث يتم اعتماد البلوك تشين في العديد من الصناعات، مما قد يحسن الشفافية وإدارة سلسلة التوريد وأمن البيانات على نطاق عالمي.