ناقد البيتكوين “بيتر شيف” يوضح سبب ارتفاع البيتكوين لمستويات قياسية

شارك “بيتر شيف”، أحد أبرز ناقدي البيتكوين (BTC) وأبرز مؤيدي الذهب، رؤيته حول الارتفاع الأخير للعملة المشفرة إلى 99,180 دولار.

وفقا لـ “شيف”، فإن شركة “MicroStrategy”، المعروفة باستراتيجيتها لشراء البيتكوين، هي المساهم الرئيسي في هذا الارتفاع.

استشهد “شيف” بتحرك الشركة الأخير لجمع 3 مليار دولار من خلال ديون قابلة للتحويل لتعزيز حيازاتها من البيتكوين، مشيرا إلى أن هذا الضخ الكبير للسيولة ربما كان المحفز الأساسي للزخم الصعودي.

وأضاف “شيف” تحذير، مفاده أن صعود البيتكوين الحالي قد يواجه تحديات إذا توقفت “MicroStrategy” عن جذب مستثمرين جدد لشراء أسهمها المبالغ في تقييمها، أو لتمويل استراتيجياتها بالديون.

للعلم تُعد “MicroStrategy” واحدة من أكبر حاملي البيتكوين، وقد استخدمت العملة المشفرة البيتكوين كاحتياطي خزانة استراتيجي.

حاليا أصبحت خطواتها ترتبط بديناميكيات سعر البيتكوين بشكل وثيق، حيث جمعت الشركة مليارات الدولارات عبر عروض ديون، مما يعزز مكانتها كمؤثر رئيسي في السوق.

انتقادات “شيف” تسلط الضوء على المخاطر المحتملة المرتبطة بالاعتماد على الشراء بالاستدانة من قبل شركات كبرى مثل “MicroStrategy”.

قد يؤدي انخفاض الطلب المؤسساتي أو تغييرات في الظروف الاقتصادية الكلية إلى تقلبات كبيرة في سعر البيتكوين.

ورغم استمرار أحجام التداول المرتفعة، يبقى السؤال: هل يمكن للبيتكوين الحفاظ على زخمه واختراق حاجز 100,000 دولار؟

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