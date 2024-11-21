تأجيل هيئة SEC قرارها بشأن صندوق ETF المشترك للبيتكوين والإيثيريوم المقدم من "فرانكلين تمبلتون"

أجلت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) قرارها بشأن صندوق المؤشرات المتداولة المشترك للبيتكوين والإيثريوم الذي اقترحته شركة “فرانكلين تمبلتون”، وحددت الهيئة موعد نهائي جديد لاتخاذ القرار في 6 يناير 2025.

يأتي هذا بعد تقديم الاقتراح في 19 سبتمبر 2024 وفتحه للتعليقات العامة في 8 أكتوبر.

كان الموعد النهائي الأولي للمراجعة هو 22 نوفمبر، لكن الهيئة لم تتلق أي تعليقات على الاقتراح.

جدير بالذكر أن “فرانكلين تمبلتون”، التي تدير أصول بقيمة 1.5 تريليون دولار، تمتلك بالفعل صناديق بيتكوين وإيثيريوم فورية تمت الموافقة عليهما في وقت سابق من العام.

يضاف ذلك إلى سوق يشهد حاليا 11 صندوق ETF بيتكوين و8 صناديق ETF إيثيريوم قيد التداول.

في سياق آخر، تسعى “Bitwise” لتقديم صندوق يمثل العملات الرقمية المشفرة العشرة الأولى إلى صندوق متداول، مع تخصيص 75% من محفظته للبيتكوين و16% للايثيريوم، مما يعكس الأهمية الكبيرة لهاتين العملتين في السوق.

اقرأ أيضا:

شركة Bitwise تتقدم بخطوة جديدة نحو إطلاق صندوق متداول لعملة سولانا

القيمة السوقية للبيتكوين تقترب من مستوى 2 تريليون دولار

