FTX تستعد لبدء السداد للعملاء في أوائل 2025

أعلنت شركة “FTX Trading Ltd” والمدينون التابعون لها عن تقدمهم نحو تنفيذ خطة إعادة التنظيم التي وافقت عليها محكمة الإفلاس الأمريكية بموجب الفصل 11.

ستتيح هذه الخطة للشركة توزيع ما يصل إلى 16.5 مليار دولار من الأموال المستردة على الدائنين والعملاء، مع توقع بدء التوزيعات في أوائل عام 2025.

وبحسب ما جاء في المصدر فإن الجدول الزمني للتوزيعات كما يلي:

أوائل ديسمبر 2024 : إكمال الترتيبات مع وكلاء توزيع متخصصين لتسهيل عملية السداد، حيث سيُطلب من العملاء إنشاء حسابات معتمدة عبر بوابة العملاء.

: إكمال الترتيبات مع وكلاء توزيع متخصصين لتسهيل عملية السداد، حيث سيُطلب من العملاء إنشاء حسابات معتمدة عبر بوابة العملاء. نهاية ديسمبر 2024 : الإعلان عن تاريخ سريان خطة إعادة التنظيم، بشرط موافقة المحكمة على مبلغ الاحتياطي للمطالبات المتنازع عليها.

: الإعلان عن تاريخ سريان خطة إعادة التنظيم، بشرط موافقة المحكمة على مبلغ الاحتياطي للمطالبات المتنازع عليها. 60 يوم من تاريخ السريان: بدء التوزيعات الأولية للعملاء والدائنين المؤهلين.

خطة إعادة التنظيم:

حظيت الخطة، التي أُقرت في أكتوبر 2024، بدعم قوي من الدائنين، مع توقعات باسترداد متوسط نسبته 119% من قيمة المطالبات، وقد تصل إلى 140% لبعض المطالبات نقدا.

تُقدر قيمة الأصول المستردة بين 14.7 و16.5 مليار دولار، وتشمل مبالغ استعادتها الشركة من جهات تنظيمية دولية ووزارة العدل الأمريكية.

تأتي هذه الخطوات في أعقاب انهيار FTX أواخر عام 2022، وهو ما أدى إلى إدانات جنائية لمسؤولين بارزين، بينهم:

“ سام بانكمان فريد “: حكم عليه بالسجن 25 عام بتهم الاحتيال والتآمر.

“: حكم عليه بالسجن 25 عام بتهم الاحتيال والتآمر. “ ريان سلام “: حُكم عليه بالسجن 7.5 سنوات.

“: حُكم عليه بالسجن 7.5 سنوات. “ كارولين إليسون “: تلقت حكم بالسجن لمدة عامين.

“: تلقت حكم بالسجن لمدة عامين. “نيشاد سينغ” و”غاري وانج“: تفاديا السجن تماما.

الخطوات المقبلة لشركة FTX تهدف إلى تحقيق توزيع عادل وسريع، مع استمرار الجهود لتعظيم الاستردادات لصالح العملاء والدائنين.

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