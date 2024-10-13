وضع السوق: هدوء البيتكوين بالقرب من مستوى 63 ألف دولار وارتفاع سعر Aptos (APT) بنسبة 20%

بحلول نهاية الأسبوع هدأ سوق العملات المشفرة، حيث استقرت قيمته السوقية الإجمالية عند حوالي 2.19 تريليون دولار، متوافقة مع المستويات السابقة.

شهدت كل من البيتكوين وأغلب العملات الرقمية ذات القيمة السوقية الكبيرة تقلبات منخفضة، مما يظهر نمط التجميع السعري المعتاد خلال عطلات نهاية الأسبوع عندما تكون أحجام التداول منخفضة.

استقرار سعر البيتكوين عند 63 ألف دولار:

بعد الانتعاش الذي شهده السوق، ارتفع سعر البيتكوين إلى 63 ألف دولار بعد هبوطه السابق إلى أقل من 59 ألف دولار.

لكن هذا الارتفاع فقد بعض زخمه، مما أدى إلى استقرار السعر عند هذه المستويات.

من الناحية الفنية، يتواجد المتوسط المتحرك لـ 200 يوم عند 63.4 ألف دولار، مما يشير إلى احتمال أن يكون هذا التجميع استعدادا لارتفاع جديد.

وبالتزامن مع ذلك، شهد سوق المشتقات تصفية مراكز ذات رافعة مالية بقيمة 76 مليون دولار، مما يعكس قلة التقلبات في السوق.

العملة الرقمية Aptos (APT) تقود سوق العملات البديلة:

على الرغم من التجميع والسير العرضي بشكل عام في سوق العملات البديلة، تميزت Aptos (APT) بأداء قوي حيث ارتفعت بنسبة تفوق 20% خلال 24 ساعة الماضية، لتصبح الأفضل أداء بين العملات المشفرة الكبرى.

كذلك شهدت Sui (SUI) ارتفاع بأكثر من 10% مثلما أشرنا إليه في مقالة الأمس مما يعكس حركة إيجابية ملحوظة بين العملات البديلة.

اقرأ أيضا:

ما توقعات سعر البيتكوين في شهر أكتوبر 2024؟

الحذر من التزييف العميق ومقاطع الفيديو المزيفة التي تروج لعملات مشفرة مشبوهة

