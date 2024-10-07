عملة WBTC تحتفظ بسيطرتها السوقية رغم الانتقادات الموجهة لنموذج التخزين والحراسة

أفاد تقرير حديث من “Binance Research” بأن عملة WBTC، التي طورتها BitGo وKyber Network وRen، لا تزال تسيطر على سوق عملات البيتكوين المغلفة بنسبة تفوق 65% رغم الانتقادات المتعلقة بنموذج التخزين والحراسة الخاص بها.

توفر العملات المغلفة وسيلة لتمثيل البيتكوين بنسبة 1:1 على شبكات البلوكشين الأخرى مثل الايثيريوم، مما يسمح للمستخدمين بالاستفادة من البيتكوين في الأنظمة المالية اللامركزية.

أداء قوي لـ WBTC رغم النقد:

حققت WBTC مستويات قياسية في حجم المعاملات، حيث وصلت إلى 123,200 معاملة أسبوعية، مع تجاوز عدد المعاملات حاجز 100,000 معاملة أسبوعية لعدة أسابيع متتالية.

بلغ عرض العملة أكثر من 152,400، مما يعزز هيمنتها بأكثر من 65% من السوق.

يُعزى هذا الأداء إلى قرارات استراتيجية، من بينها شراكة مع “BitGlobal” و”جاستن صن” مؤسس ترون لتوسيع نطاق العمليات في أسواق مثل هونغ كونغ وسنغافورة وإعادة تصميم هيكل الحراسة والتخزين.

لكن وعلى الرغم من هذا النجاح، تعرضت العملة لانتقادات من مجتمع الكريبتو بسبب مشاركة “جاستن صن”، مما أثار مخاوف بشأن السيطرة على الأصول.

ورغم تطمينات من “مايك بيلشي”، الرئيس التنفيذي لشركة “BitGo”، بأن “صن” لا يمكنه التحكم بالأموال بشكل فردي، اقترحت بعض المشاريع مثل Sky (المعروفة سابقا بـ MakerDAO) إزالة WBTC من قائمة الضمانات.

بالإضافة إلى ذلك، شهد السوق ظهور منافسين جدد مثل عملة cbBTC التي أطلقتها منصة كوين بيس، والتي سرعان ما أصبحت ثالث أكبر عملة بيتكوين مغلفة على شبكة الايثيريوم وشبكة Base.

من جانب آخر من التقرير، لوحظ تحول شبكة الايثيريوم نحو التضخم.

بعد ترقية “Dencun”، انخفضت رسوم المعاملات على الشبكة، مما قلل من عملية حرق العملات وبالتالي ارتفع معدل إصدار الإيثريوم إلى حوالي 0.74٪ في آخر 30 يوم.

ويعتقد مراقبو السوق أن الايثيريوم يدخل منطقة التضخم بعد فترة من الانكماش.

ومع ذلك، يتوقع أن تستعيد العملة وضعها الانكماشي إذا شهدت الشبكة الرئيسية زيادة كبيرة في النشاط.

اقرأ أيضا:

المطور “آدم باك” ينفي مجددا الادعاءات حول هويته كـ”ساتوشي ناكاموتو” وسط ضجة وثائقي HBO

منصة Bitget تكسر صمتها بعد انهيار سعر BGB بأكثر من 50% وتعلن عن تعويض المستخدمين

