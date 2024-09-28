هل سعر عملة الايثيريوم على وشك الانخفاض بعد ضغط البيع المؤسساتي؟

تبعت عملة الايثيريوم عملة البيتكوين في حركتها الايجابية الأخيرة حيث اقتربت من مستوى 2700 دولار، حيث سجلت العملة ارتفاع بنسبة 1.1% في 24 ساعة الأخيرة.

إلا أن هذه الايجابية في أداء سعر العملة قد تختفي قريبا، حيث تشير بيانات “Lookonchain” إلى أن مؤسسات بارزة مثل: “Cumberland” و”ParaFiCapital”، قامتا بإرسال كميات كبيرة من الإيثيريوم إلى منصات تداول العملات المشفرة، مما قد يسبب ضغوط على سعر العملة الرقمية ETH.

أرسلت “Cumberland” حوالي 11,800 إيثريوم بقيمة تقارب 32 مليون دولار إلى منصة التداول “كوين بيس”، بينما قامت “ParaFiCapital” بنقل 5,134 إيثيريوم، ما يعادل 14 مليون دولار، إلى “كوين بيس برايم”.

تاريخيا، شهد سعر عملة الايثيريوم انخفاض ملحوظ بعد تحركات مشابهة من مستثمرين كبار، ما يثير القلق بشأن احتمالية تصحيح سعري قريب في سعر العملة الرقمية الايثيريوم.

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