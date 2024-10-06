دراسة: البيتكوين والعملات المشفرة أصبحت عامل حاسم في الانتخابات الامريكية

أشارت دراسة حديثة إلى أن 85٪ من المشاركين يريدون وضوح أكبر في مواقف المرشحين الرئاسيين بشأن العملات المشفرة، مما يشير إلى أهمية هذه القضية في الانتخابات.

كما أعرب 44٪ عن استيائهم من تعامل إدارة “بايدن” مع تنظيم العملات المشفرة، بينما أكد 78٪ دعمهم لمرشحين يركزون على حماية المستهلكين من عمليات الاحتيال في هذا المجال.

أشار “جو لوبين”، الرئيس التنفيذي لشركة “ConsenSys”، إلى أن قطاع الكريبتو لا يعارض التنظيم كما يُشاع، بل يطالب بمزيد من الوضوح في السياسات التنظيمية.

ودعا إلى تعاون الحزبين في هذا المجال، مؤكدا أن عدم اليقين يعيق تطور الصناعة.

التباس حول التنظيم:

أظهرت الدراسة أن الناخبين غير واثقين من الجهة الحكومية المسؤولة عن تنظيم سوق العملات المشفرة، حيث حدد 15٪ فقط من المشاركين هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) بشكل صحيح بأنها الهيئة المسؤولة عن القطاع.

بينما أعرب 70٪ من المستجوبين عن ثقتهم بأن هيئة SEC هي الجهة الأنسب لوضع سياسات سوق الكريبتو.

عندما سُئل المشاركون عن فهم الشخصيات السياسية للعملات المشفرة، اعتبر 53٪ أن الرئيس السابق “دونالد ترامب” هو الأكثر دراية بهذا المجال، مقارنة بـ 41٪ لصالح نائبة الرئيس “كامالا هاريس” و36٪ للرئيس “جو بايدن”.

في النهاية، يشير التقرير إلى أن حماية المستهلك ومنع الاحتيال تظل أولويات رئيسية للناخبين من مختلف الانتماءات، مع الحاجة إلى إرشادات تنظيمية واضحة لتعزيز الثقة في العملات المشفرة ودفع المزيد من الاستثمارات في هذا المجال.

وليست هذه الدراسة الوحيدة التي أشارت إلى أن سوق العملات المشفرة أصبح محور مهم في السياسة الأمريكية، حيث أظهرت دراسة حديثة أجرتها “ConsenSys” و”HarrisX” أن 49٪ من الناخبين الأمريكيين يعتبرون دعم المرشحين للعملات المشفرة عامل حاسم في تحديد اختياراتهم الانتخابية.

كما أن 62٪ من المشاركين مستعدون للتصويت لمرشح يتبنى سياسات داعمة للعملات المشفرة، بغض النظر عن انتمائه الحزبي.

تنظيم العملات المشفرة واهتمامات الناخبين:

أشارت الدراسة إلى أن 85٪ من المشاركين يريدون وضوح أكبر في مواقف المرشحين الرئاسيين بشأن العملات المشفرة، مما يشير إلى أهمية هذه القضية في الانتخابات.

كما أعرب 44٪ عن استيائهم من تعامل إدارة “بايدن” مع تنظيم العملات المشفرة، بينما أكد 78٪ دعمهم لمرشحين يركزون على حماية المستهلكين من عمليات الاحتيال في هذا المجال.

أشار “جو لوبين”، الرئيس التنفيذي لشركة “ConsenSys”، إلى أن قطاع الكريبتو لا يعارض التنظيم كما يُشاع، بل يطالب بمزيد من الوضوح في السياسات التنظيمية.

ودعا إلى تعاون الحزبين في هذا المجال، مؤكدا أن عدم اليقين يعيق تطور الصناعة.

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