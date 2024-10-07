المطور "آدم باك" ينفي مجددا الادعاءات حول هويته كـ"ساتوشي ناكاموتو" وسط ضجة وثائقي HBO

أثارت شبكة HBO ضجة كبيرة في عالم العملات المشفرة بعد إعلانها عن سلسلة وثائقية جديدة بعنوان “Money Electric: The Bitcoin Story”، حيث زعمت أنها ستكشف عن الهوية الحقيقية لـ”ساتوشي ناكاموتو”، الشخص الغامض الذي أنشأ البيتكوين في عام 2008.

هذا الإعلان أدى إلى تصاعد التكهنات والنظريات حول هوية ناكاموتو، الذي يُعد لغز تاريخي في عالم التقنية.

وسط هذه التكهنات، أعيد طرح نظرية قديمة مفادها أن “آدم باك”، الرئيس التنفيذي لشركة “Blockstream”، هو “ساتوشي ناكاموتو”.

ورغم تداول هذه الادعاءات سابقا، نفى “باك” مجددا وبشدة علاقته بإنشاء البيتكوين، مؤكدا في تصريح حديث له:

أنا لست ساتوشي.

كما أشار إلى أن HBO لا تملك معلومات مؤكدة، مشددا على ألا أحد يعرف من هو “ساتوشي”.

ومع ذلك، أثار تعليق “باك” موجة جديدة من الجدل، خاصة لاستخدامه صيغة “هو” في الإشارة إلى شخصية “ناكاموتو”، مما أوحى للبعض بأن مؤسس البيتكوين قد يكون لا يزال على قيد الحياة.

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