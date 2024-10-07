شركة “Metaplanet” تزيد من حيازاتها من البيتكوين لتصل إلى 40.6 مليون دولار

قامت شركة “Metaplanet”، المدرجة في بورصة طوكيو، بشراء إضافي قدره 108.7 بيتكوين بقيمة مليار ين ياباني (حوالي 6.7 مليون دولار)، مما يعكس موقفها المتفائل تجاه العملات الرقمية المشفرة.

في بيان رسمي صدر اليوم الاثنين، أعلنت “Metaplanet” أن إجمالي حيازاتها من البيتكوين وصل إلى 639.5 بيتكوين، تقدر قيمتها السوقية حاليا بحوالي 40.6 مليون دولار.

اشترت الشركة بيتكوين إضافي بسعر متوسط ​​قدره 9.19 مليون ين (حوالي 61,880 دولار لكل بيتكوين)، بينما بلغ متوسط إجمالي مشترياتها 9.32 مليون ين لكل بيتكوين.

استراتيجية الشراء:

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الشركة المستمرة لتعزيز حيازاتها من البيتكوين، حيث كانت قد أعلنت في مايو أن البيتكوين سيشكل جزء أساسي من استراتيجية احتياطي الخزانة الخاصة بها.

في الأسبوع الماضي، استحوذت الشركة على 107.913 بيتكوين أخرى بقيمة تقدر بـ 1 مليار ين (حوالي 6.9 مليون دولار).

أدى الإعلان عن الشراء إلى ارتفاع سهم الشركة بنسبة 12٪ في بورصة طوكيو للأوراق المالية، حيث وصل إلى ذروته عند 1045 ين قبل أن يتراجع لاحقا إلى 988 ين.

في أغسطس، أعلنت “Metaplanet” عن حصولها على قرض بقيمة 1 مليار ين من المساهم “MMXX Ventures” لزيادة احتياطياتها من البيتكوين.

يتميز القرض بفائدة سنوية 0.1% وفترة سداد لمدة ستة أشهر، مما سيمكن الشركة من شراء ما يقارب 118.5 بيتكوين بالأسعار الحالية.

أعلنت “Metaplanet” أيضا أنها باعت 223 عقد خيار بيع بيتكوين بسعر 62,000 دولار مع تاريخ استحقاق في 27 ديسمبر، مما أتاح لها الحصول على علاوة قدرها 23.972 بيتكوين (ما يعادل 1.44 مليون دولار).

أسفرت هذه الصفقة عن عائد سنوي يبلغ 45.63٪.

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