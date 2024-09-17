توسيع الشراكة بين Socios.com ودوري الدرجة الأولى الإيطالي لتعزيز تجربة المشجعين باستخدام البلوكشين

من خلال بيان إعلاني شاركته إدارة Socios مع بيتكوين العرب:

أعلنت “Lega Serie A” و”Socios.com” عن تمديد وتوسيع شراكتهما لتعزيز مشاركة جماهير الدوري الإيطالي مع فرقهم المفضلة من خلال استخدام تقنية البلوكشين.

ومنذ بدء التعاون بين الجانبين في عام 2021، قُدِّمت فرص غير مسبوقة للجماهير، بما في ذلك فرصة امتلاك كرات مباريات رسمية من مباريات “Serie A”، وكأس “Coppa Italia Frecciarossa”، وكأس “EA SPORTS FC Supercup”.

تعزيز تجربة المشجعين:

في الموسمين الماضيين، تمكن حاملو الرموز الرقمية من “Socios.com” من الحصول على 188 كرة مباراة، مع احتفاظ المشجعين في 16 دولة مختلفة بهذه القطع التذكارية.

هذا الموسم، ستُتاح للمشجعين فرصة الحصول على كرات مباريات من 100 مباراة، أي بزيادة قدرها 56 مباراة مقارنة بالموسم الماضي.

ميزات جديدة وتكنولوجيا متقدمة:

سيتمكن المشجعون هذا الموسم من متابعة مسار الكرات بفضل رمز QR المبتكر الذي سيُعرض على الشاشة بعد كل هدف في جميع المناطق التي تُبث فيها مباريات الدوري الإيطالي.

سيتم التحقق من أصالة كرات المباريات باستخدام تقنية البلوكشين من “Chiliz”، مع تزويد كل كرة بشريحة NFC تمكن المالك من الوصول إلى شهادة الأصالة ولقطات الهدف.

عبّر الرئيس التنفيذي لدوري الدرجة الأولى الإيطالي، “لويجي دي سيرفو”، عن سعادته باستمرار الشراكة مع “Socios.com” لمدة ثلاث سنوات إضافية، مؤكدا على أهمية استمرارية العلاقة بين المشجعين والفرق.

وأضاف أن الموسم الجديد سيشهد المزيد من الفرص للمشجعين للحصول على كرات الأهداف، مع إمكانية المشاركة في المزادات من خلال مسح رمز QR أثناء المباراة.

من جهته أكد “ألكسندر دريفوس”، مؤسس ومدير شركة “Chiliz” و”Socios.com”، على أن هذه الشراكة كانت جزء استراتيجي من رؤية الشركة لمستقبل مشاركة المشجعين.

وأشار إلى أن تقنية البلوكشين يمكن أن تضيف قيمة كبيرة لكل من العلامات التجارية والمشجعين، موضحا أن نجاح مبادرة كرات الأهداف هو مجرد مثال على كيفية تأثير التكنولوجيا والابتكار في تجربة المشجعين.

عن “Chiliz”:

تُعتبر “Chiliz Group” المزود الرائد لتقنية البلوكشين في قطاع الرياضة والترفيه، وقد أسست منصة “Socios.com” للتفاعل والمكافآت باستخدام الرموز الرقمية المشفرة.

تضم “Chiliz” شبكة من أكثر من 150 علامة تجارية في مجال الرياضة والعملات المشفرة، وتدير مجتمع عالمي يضم أكثر من 2.3 مليون مستخدم.

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