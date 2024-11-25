هل فازت شركة الريبل بدعوى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية؟ تغريدة جديدة تثير الشائعات!

تعتبر المعركة القانونية بين شركة الريبل وهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) والتي ما زالت مستمرة حتى اللحظة من أبرز القضايا في مجال العملات الرقمية المشفرة.

بدأت القضية في ديسمبر 2020 عندما اتهمت الهيئة شركة الريبل بجمع 1.3 مليار دولار من خلال بيع غير مسجل لعملة XRP باعتبارها أوراق مالية.

خلال السنوات الماضية، شهدت القضية العديد من التطورات، مع تحقيق شركة الريبل انتصارات جزئية في المحاكم.

مؤخرا، أثار “ستيوارت ألدروتي”، كبير مسؤولي الشؤون القانونية في الريبل، جدل بتغريدة على منصة X، ألمح فيها إلى احتمال تحقيق انتصار شامل.

أشار “ألدروتي” في تغريدته إلى شجاعة فريق الريبل وقدرته على مواجهة الحرب التي لا تفسير لها التي يقودها رئيس الهيئة، “غاري جينسلر”، ضد العملات المشفرة.

ورغم عدم وجود إعلان رسمي حول تسوية القضية، تكهّن البعض بأن “ألدروتي” يمتلك معلومات عن توجه إدارة “ترامب” القادمة لدفع القضية نحو حل سريع.

يأتي هذا في وقت تأكد فيه أن “جينسلر” سيتنحى عن منصبه في 20 يناير المقبل، بعد فترة شهدت رفع العديد من الدعاوى ضد شركات الكريبتو.

بينما قد تشير تغييرات قيادة الهيئة إلى تحول محتمل في موقفها تجاه العملات المشفرة، لا تزال القضية ضد الريبل جارية.

يبقى أن نرى ما إذا كانت التغريدة الغامضة لـ “ألدروتي” تلمح إلى قرار قريب أم أن تطورات أخرى ستظهر في العام المقبل مع إدارة جديدة.

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