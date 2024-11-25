أربع أمور قد تؤثر على سوق العملات المشفرة هذا الأسبوع!

شهد سوق العملات المشفرة انتعاش ملحوظ في الأيام القليلة الماضية، لكنه بدأ يهدأ مع تصحيحات في معظم أسعار العملات الرقمية مع بداية هذا الأسبوع.

الخلفية الاقتصادية القوية والتغيرات السياسية المتوقعة مع إدارة “دونالد ترامب” تعزز التفاؤل بشأن سوق العملات المشفرة والأصول المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

تأتي الأحداث الاقتصادية المرتقبة بين 25 و29 نوفمبر لتؤثر بشكل مباشر على السوق.

يتضمن ذلك إصدار مؤشر ثقة المستهلكين يوم الثلاثاء، والذي يعكس مدى الثقة في الاقتصاد ويؤثر على الإنفاق، بالإضافة إلى محاضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، والتي تقدم نظرة أعمق حول قرارات السياسة النقدية بعد خفض الفائدة الأخير.

الأربعاء سيشهد تقرير نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث، والمتوقع أن يثبت عند 2.8%، إلى جانب تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر أكتوبر، الذي يعد مؤشر أساسي لتوقعات التضخم.

ومع تراجع احتمالات خفض أسعار الفائدة في ديسمبر، تُعتبر هذه البيانات مؤثرة بشكل خاص.

في سوق الكريبتو، انخفضت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة بنسبة 3% إلى 3.44 تريليون دولار صباح الاثنين، بعد ارتفاعات كبيرة عقب الانتخابات الرئاسية.

شهدت البيتكوين تراجع بنسبة 2.5% منذ تسجيله أعلى مستوياتها عند 99,645 دولار، ليستقر عند 98,000 دولار، بينما انخفضت الإيثريوم إلى 3,400 دولار بعد أن وجدت مقاومة في هذا النطاق.

على الرغم من التراجع العام، أظهرت بعض الأصول مثل عملة Near Protocol (NEAR) أداء إيجابي، مرتفعة بنسبة 7.6% لتتجاوز 7 دولار لأول مرة منذ يونيو.

ومع دخول أكثر من تريليون دولار إلى السوق منذ الانتخابات، تظل التوقعات متفائلة على المدى المتوسط.

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