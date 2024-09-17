حدث الرياض: ملتقى حول آفاق ألعاب الويب 3 وما تقدمه من فرص وتحديات وأبرز التوجهات المستقبلية

أصبح الويب 3 حديث العام والخاص حيث يعتبر من أكثر المجالات التقنية المثيرة والواعدة والذي يعد كامتداد مستقبلي لما هو عليه الويب الحالي.

وإذا ما مُزجت الألعاب بالويب 3 فحتما فستكون توليفة تستحق التجربة.

في هذا السياق، تستضيف مدينة الرياض حدث مميز بعنوان:

“ثورة ألعاب الويب 3”

موعد ومكان الحدث:

التاريخ: الأربعاء، 16 أكتوبر 2024 من 6:30 مساء إلى 9:00 مساء بتوقيت السعودية (GMT+3)

المكان: الرياض

التسجيل: https://lu.ma/6k2swqqj

حساب الحدث على منصة اكس:

عن الحدث:

يُعتبر هذا الحدث فرصة مثالية للمهتمين بمجال الويب 3 وألعاب الويب 3 ، سواء كانوا من رواد الأعمال، المستثمرين، أو حتى عشاق الألعاب.

سيشهد الحدث مشاركة عدة خبراء في هذا المجال، حيث سيقدمون رؤى متعمقة حول كيفية تطور ألعاب الويب 3 والفرص التي يمكن تقديمها للشركات الناشئة وللقطاع ككل.

أجندة الحدث:

18:30: 30 دقيقة من التواصل والتعارف بين الحضور

19:00: 10 دقائق مقدمة للحدث

19:10: 10 دقائق مقدمة حول ألعاب الويب 3

19:20: عرض تقديمي لشركة ناشئة

19:40: استراحة لمدة 20 دقيقة

20:00: جلسة نقاشية لمدة 30 دقيقة متبوعة بجلسة أسئلة وأجوبة

20:30: 30 دقيقة من التواصل والتعارف بين الحضور

هذا ويقدم الحدث فرصة ذهبية للشركات الناشئة التي ترغب في عرض أفكارها ومشاريعها أمام جمهور متخصص.

إذا كنت ترغب في تقديم فكرتك أو منتجك في هذا الحدث.

الرعاة والشركاء:

– الشريك الإعلامي: بيتكوين العرب Arab BTC

– راعي المكان: BIM Ventures

– الرعاة: Uniramp & Takadao

فرصة لأصحاب الشركات الناشئة:

الحدث يمثل فرصة بكل ما تحمل الكلمة من معنى لأصحاب الشركات الناشئة.

حيث يمكن لأصحاب الشركات الناشئة والذين لديهم مشروع في الويب 3 ويريدون استعراض الشركة والحصول على التغطية الاعلامية اللازمة والاهتمام ولما لا الشراكات فيمكن التسجيل لحضور الحدث من الرابط:

رابط تسجيل الشركات الناشئة

التسجيل:

للزوار و لضمان تجربة مميزة وشخصية، فإن المشاركة في هذا الحدث تتطلب التسجيل المسبق والحصول على موافقة من المنظمين.

بعد الموافقة على التسجيل، ستتلقى تفاصيل الموقع الدقيق للحدث:

رابط التسجيل