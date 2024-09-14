سوق الكريبتو يرتفع بأكثر من 70 مليار دولار بعد ارتفاع سعر البيتكوين

شهد سوق العملات الرقمية المشفرة انتعاش ملحوظ بإضافة 70 مليار دولار في الساعات القليلة الماضية، مع تسجيل عملة البيتكوين لأعلى مستوياتها خلال 16 يوم الماضية.

ارتفع سعر البيتكوين بشكل كبير خلال الساعات 24 الماضية، حيث تجاوز سعر العملة حاجز 60 ألف دولار ليصل سعر العملة إلى أعلى مستوى له منذ أسابيع، متخطي حاجز 60 ألف دولار دولار.

البيتكوين تلامس مستوى 60,500 دولار:

بعد الهبوط الذي شهدته عملة البيتكوين يوم الجمعة الماضي، حيث انخفض سعر العملة إلى 52,500 دولار، بدأت العملة الرقمية في استعادة زخمها خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ومع بداية الأسبوع الجديد، ارتفعت عملة البيتكوين بمقدار 4000 دولار في غضون 24 ساعة فقط، مما دفع سعرها إلى ما فوق 58,000 دولار لفترة وجيزة.

على الرغم من تقلبات الأسعار المتكررة التي شهدها منتصف الأسبوع، خاصة بعد إعلان أرقام مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي يوم الأربعاء، نجحت عملة البيتكوين في الحفاظ على زخمها بشكل عام.

بدا أن السوق كان تحت سيطرة المشترين (الثيران)، حيث استمروا في تعزيز مكاسبهم يوم أمس الجمعة، مما ساعد البيتكوين على الاقتراب مجددا من حاجز 60,000 دولار.

وبعد بعض المحاولات غير الناجحة في البداية، تمكنت العملة الرقمية من تجاوز هذا المستوى صباح اليوم، لتسجل أعلى مستوى لها خلال 16 يوم عند 60,500 دولار.

جاء هذا الارتفاع مدفوع بعدة عوامل، منها تغير الاتجاه في صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين الفورية في الولايات المتحدة، حيث شهدت هذه الصناديق تدفقات صافية خارجة بأكثر من 400 مليون دولار خلال الأسبوع الماضي.

إضافة إلى ذلك، أعلنت شركة “MicroStrategy” عن عملية شراء ضخمة أخرى للبيتكوين بقيمة تجاوزت 1.1 مليار دولار.

على الرغم من فقدان عملة البيتكوين لبعض الزخم، إلا أنها لا تزال مرتفعة بنسبة 4% خلال اليوم.

وقد ارتفعت قيمتها السوقية لتصل إلى 1.185 تريليون دولار، فيما تسيطر البيتكوين على 54% من سوق العملات المشفرة.

ارتفاع العملات الرقمية البديلة:

لم تقتصر المكاسب على عملة البيتكوين وحدها، حيث شهدت العديد من العملات الرقمية البديلة (Alts) ارتفاع ملحوظ أيضا.

حيث ارتفعت كل من عملتي الإيثيريوم (ETH) وعملة بينانس (BNB) بنسبة 2% لكل منهما، مما جعل سعر الإيثيريوم يتجاوز 2,400 دولار، بينما تجاوزت سعر عملة بينانس 550 دولار.

بشكل عام، ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة بحوالي 70 مليار دولار منذ يوم الأمس، لتبلغ حاليا 2.2 تريليون دولار.

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