شكرا لقرائتكم خبر عن «نولجنت» توقع عقدا مع «SICO» بقيمة 6.64 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت شركة نولجنت، أمس، عقد “TradeNet and Asset management solution”مع شركة SICO.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية : إن بموجب العقد ستوفر نولجنت لشركة SICO منصة تقنيه شاملة لتلبية احتياجاتها في مجال التداول والوساطة وإدارة الأصول.وأضافت أن قيمة العقد تقدر بـ6.641 مليون ريال، فيما ستكون مدة العقد شراكة طويلة الأجل غير محددة المدة باستخدام تقنية TradeNet.وأوضحت أن كان من المخطط أن تبدأ نولجنت طرح المنتج الخاص بإدارة الأصول في السوق السعودي في بداية 2026، ولكن نظرًا لزيادة الاهتمام من الشركاء والعملاء المحتملين، فإن نولجنت تسارع جهودها لتقديم المنتج في الأجل القريب لتلبية متطلبات العملاء والسوق السعودي.ويشمل العقد:1- Trading channels (Desktop, Web, Mobile)2- Digital customer onboard and KYC3- Back Office4- Market Data connectors5- Exchange connectors and gateways6- AMS (Front – to – Back solution)وتوقعت أن يكون لهذا العقد أثر مالى إيجابي للشركة.