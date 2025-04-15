محافظ الخرج يشهد إطلاق أعمال لجنة السياحة بغرفة الخرج وتوقيع عدد من اتفاقيات الشراكة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

شهد صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج مساء اليوم, حفل إطلاق أعمال لجنة السياحة بغرفة الخرج في قاعة القصر للمؤتمرات بالمحافظة، بحضور عدد من المسؤولين والمهتمين بالقطاع السياحي.

واستُهل الحفل بكلمة رئيس غرفة الخرج المهندس عبدالعزيز بن ربيع الشريف، عبّر فيها عن شكره وتقديره لسمو المحافظ على تشريفه، مؤكدًا أن إطلاق اللجنة يأتي امتدادًا لجهود الغرفة في دعم قطاع السياحة المحلي وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية.

بدوره ألقى رئيس لجنة السياحة بالغرفة علي بن سليمان الدريهم كلمة, استعرض فيها أهداف اللجنة ومجالات عملها، مشيرًا إلى حرصها على استثمار المقومات السياحية التي تزخر بها محافظة الخرج وتفعيل الشراكات مع الجهات ذات العلاقة.

عقب ذلك، أطلقت أعمال وبرامج اللجنة السياحية، وشهد سموه توقيع عدد من اتفاقيات الشراكة ومذكرات التفاهم بين لجنة السياحة بالغرفة وعدد من الجهات الحكومية والخاصة، بهدف دعم المبادرات السياحية المشتركة وتعزيز الجهود التكاملية لتعزيز عمل القطاع بالمحافظة.

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