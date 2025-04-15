شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار اللحوم في السعودية خلال مارس باستثناء «الجملي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفضت أسعار اللحوم في السعودية على أساس شهري، خلال شهر مارس الماضي، فيما ارتفع سعر لحم الجمل الطازج.

وبحسب نشرة متوسطات أسعار السلع والخدمات الصادرة عن هيئة الإحصاء، انخفض سعر لحم البقر الطازج بنسبة 0.04% إلى 52.28 ريال للكيلو. أسعار اللحوم في السعودية سجل سعر لحم الضأن الطازج 66.66 ريال للكيلو في شهر مارس الماضي، منخفضا بنسبة 0.1% على أساس شهري.

وبلغ سعر لحم الضأن المبرد المستورد 51.61 ريال للكيلو، منخفضا بنسبة 0.6% على أساس شهري في مارس الماضي.

وارتفع سعر لحم الجمل الطازج في شهر مارس الماضي، على أساس شهري بنسبة 0.8%، مسجلا 53.98 ريال للكيلو.

وسجل سعر تكلفة طبخ الذبيحة في شهر مارس الماضي، 293.39 ريال، مرتفعا بنسبة 0.8% على أساس شهري.