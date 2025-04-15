شكرا لقرائتكم خبر عن انخفضت 0.7%.. أسعار الذهب تتراجع من أعلى مستوياتها التاريخية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار الذهب يوم الاثنين عن أعلى مستوياتها على الإطلاق، متأثرة بارتفاع الإقبال على المخاطرة في الأسواق العالمية عقب إعلان الولايات المتحدة استثناء الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر من الرسوم الجمركية المضادة على الصين.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.7% ليصل إلى 3213.69 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل مستوى قياسيًا بلغ 3245.42 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.6% لتصل إلى 3226.30 دولار للأوقية.



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اسعار المعادن النفيسة

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 32.27 دولار للأوقية.

وصعد البلاتين بنسبة 1% إلى 952.10 دولار، وارتفع البلاديوم بنسبة 4.6% ليصل إلى 957.27 دولار للأوقية.