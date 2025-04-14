الاقتصاد

سعر الدولار اليوم الاثنين 14-4-2025 أمام الجنيه المصرى فى البنوك

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سعر الدولار اليوم الاثنين 14-4-2025 أمام الجنيه المصرى فى البنوك

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القاهرة - سامية سيد - كتبت -مروة الغول

الإثنين، 14 أبريل 2025 04:00 ص

شهد سعر الدولار اليوم الاثنين 14-4-2025  أمام الجنيه المصري  بالبنك المركزي تسجيل  51.16 جنيه للشراء 51.30 البيع.

ينشر الخليج 365  تغطية لأسعار صرف الدولار فى جميع البنوك العاملة في السوق المصرية، مما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة واختيار أفضل العروض السعرية الخاصة بسعر الدولار ، كما يتم تحديث هذه الأسعار بشكل دوري على مدار اليوم  لضمان دقة المعلومات حول سعر الدولار.


و استقر  سعر الدولار اليوم الاثنين ، بالبنك الأهلى المصرى عند 51.20 جنيه للشراء 51.30 البيع ، و فى بنك مصر  51.19 جنيه للشراء 51.29  للبيع وفي بنك القاهرة سجل 51.19 جنيه للشراء و  51.29 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 51.19 جنيه للشراء 51.29 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
51.20 جنيه للشراء.
51.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر
51.19 جنيه للشراء.
51.29 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
51.19 جنيه للشراء.
51.29 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"
51.19 جنيه للشراء.
51.29 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة
51.19 جنيه للشراء.
51.29 جنيه للبيع.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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