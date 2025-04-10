شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار بـ51.72 جنيه للبيع.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 10-4-2025 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يقدم الخليج 365 خدمة تشمل نشر أسعار العملات في كافة البنوك المصرية والسوق المصرفي، ويشمل التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها.
وتعد هذه العملات مرجعًا في الأسواق العالمية، ويتم تداولها بشكل كبير في سوق الفوركس (سوق صرف العملات الأجنبية)، كما تعد عملات الدول العربية الأكثر أهمية للسوق المصري خاصة المسافرين لتلك الدول.وجاءت الأسعار كالتالي:
سعر الدولار اليوم
51.62 جنيه للشراء.
51.72 جنيه للبيع.سعر اليورو الأوروبى اليوم
56.52 جنيه للشراء.
57.37 جنيه للبيع.سعر الجنيه الإسترلينى اليوم
65.82 جنيه للشراء.
66.53 جنيه للبيع.
167.21 جنيه للشراء.
168.30 جنيه للبيعسعر الريال السعودى اليوم
13.71 جنيه للشراء.
13.77 جنيه للبيع.
14.04 جنيه للشراء.
14.08 جنيه للبيع.
13.10 جنيه للشراء.
14.18 جنيه للبيع.
ويقدم الخليج 365 خدمة تشمل نشر أسعار العملات في كافة البنوك المصرية والسوق المصرفي، ويشمل التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها.
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