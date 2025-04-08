ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 1%.. وخام برنت يسجل 65.02 دولارًا للبرميل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ارتفعت أسعار النفط أكثر من واحد بالمئة اليوم لتتعافى بعد عمليات بيع مكثفة في الجلسات الماضية بسبب مخاوف من أن تقلص الرسوم الجمركية الأمريكية الطلب وتؤدي إلى ركود عالمي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 81 سنتًا بما يعادل 1.26 بالمئة إلى 65.02 دولارًا للبرميل، كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 92 سنتًا أو 1.52 بالمئة إلى 61.61 دولارًا للبرميل.

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