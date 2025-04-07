شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الهبوط الأخير بالتعاملات المسائية.. سعر الذهب اليوم عيار 21 والان مع تفاصيل الخبر

شهد سعر الذهب في مصر تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات مساء اليوم الإثنين 7 أبريل 2025، حيث هبط سعر جرام الذهب بقيمة وصلت إلى 35 جنيهًا مقارنة بأسعار الصباح.

وبحسب تحديثات سوق الذهب، سجلت أسعار البيع للذهب كما يلي:

عيار 24: 4988.57 جنيهًا

عيار 21 (الأكثر تداولًا في مصر): 4365.00 جنيهًا

عيار 18: 3741.43 جنيهًا

عيار 14: 2910.00 جنيهًا



وجاء هذا التراجع بالتزامن مع تراجع نسبي في سعر الدولار أمام الجنيه داخل السوق الموازية، حيث سجل 2982.46 دولاراً في شاشات التداول وقت نشر هذه السطور.

وتأثر السوق المحلي بانخفاض سعر الأوقية عالميًا، مع تسجيل الأونصة 155,145 جنيهًا، وهو ما انعكس على أسعار الذهب في السوق المصرية.

ومن المتوقع أن تستمر التحركات السعرية خلال الساعات القادمة وفقًا للتغيرات العالمية والمحلية في أسعار الصرف والعرض والطلب.