الاقتصاد

بعد الهبوط الأخير بالتعاملات المسائية.. سعر الذهب اليوم عيار 21

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بعد الهبوط الأخير بالتعاملات المسائية.. سعر الذهب اليوم عيار 21

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القاهرة - سامية سيد - كتب: إسلام سعيد

الإثنين، 07 أبريل 2025 07:10 م

شهد سعر الذهب في مصر تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات مساء اليوم الإثنين 7 أبريل 2025، حيث هبط سعر جرام الذهب بقيمة وصلت إلى 35 جنيهًا مقارنة بأسعار الصباح.

وبحسب تحديثات سوق الذهب، سجلت أسعار البيع للذهب كما يلي:

عيار 24: 4988.57 جنيهًا

عيار 21 (الأكثر تداولًا في مصر): 4365.00 جنيهًا

عيار 18: 3741.43 جنيهًا

عيار 14: 2910.00 جنيهًا


وجاء هذا التراجع بالتزامن مع تراجع نسبي في سعر الدولار أمام الجنيه داخل السوق الموازية، حيث سجل 2982.46 دولاراً في شاشات التداول وقت نشر هذه السطور.

وتأثر السوق المحلي بانخفاض سعر الأوقية عالميًا، مع تسجيل الأونصة 155,145 جنيهًا، وهو ما انعكس على أسعار الذهب في السوق المصرية.

ومن المتوقع أن تستمر التحركات السعرية خلال الساعات القادمة وفقًا للتغيرات العالمية والمحلية في أسعار الصرف والعرض والطلب.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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