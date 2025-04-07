“موانئ”: إضافة خدمة الشحن “milaha inta gulf express” التابعة لشركة “milaha” إلى ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلنت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” عن إضافة خدمة الشحن الجديدة ” MILAHA INTA GULF EXPRESS ” التابعة لشركة “Milaha” إلى ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام؛ لتعزيز الربط الملاحي بين المملكة والعالم، ودعم الصادرات والواردات الوطنية.

ويأتي ذلك في إطار اهتمام “موانئ” بتعزيز شراكاتها الإستراتيجية مع كبرى خطوط الملاحة الإقليمية والعالمية؛ للوصول إلى الريادة الدولية، تماشيًا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، ومحور ربط القارات الثلاث.

وتعمل خدمة الشحن الجديدة على ربط ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بموانئ أم قصر بالعراق، وحمد في قطر، والشويخ بالكويت، وجبل علي بالإمارات، وصحار في سلطنة عمان، بطاقة استيعابية تبلغ 1,015 حاوية قياسية.

يُذكر أن ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام هو الميناء الرئيس للمملكة على الخليج العربي، ويرتبط مع الميناء الجاف بالرياض بسكة حديدية، كما يعد ميناءً أساسيًا تمر منه البضائع من جميع أنحاء العالم إلى المنطقتين الشرقية والوسطى.



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