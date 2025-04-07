شكرا لقرائتكم خبر عن بعد رسوم "ترامب"..شركة بالبورصة تتعاقد على تصدير الجوجوبا لأمريكا والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة جو جرين للاستثمار الزراعي والتنمية، عن تعاقدها على تصدير شحنات متعدة من ثمار الجوجوبا إلى الولايات المتحدة الأمريكية بإجمالي مبالغ وقدرها 485.2 ألف دولار، وذلك خلال الربع الأول من عام 2025.

قالت الشركة، في بيان للبورصة المصرية، اليوم الإثنين، إنه تم استلام دفعة جديدة من قيمة التعاقد الذي تم إبرامه مع إحدى الشركات بسلطنة عمان بخصوص تصدير شتلات (الجوجوبا والزيوت) بقيمة بلغت 35.3 ألف دولار.

وفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعريفة جمركية أساسية بنسبة 10% على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة، ورسومًا جمركية أعلى على بعض أكبر شركاء البلاد التجاريين، وصدرت مصر للولايات المتحدة بأكثر من 2.2 مليار دولار خلال عام 2024 بنسبة نمو سنوي 12.3%، وتشمل قائمة المنتجات المصرية المصدرة الملابس وبعض مشتملاتها بقيمة 739.9 مليون دولار خلال عام 2024 بنسبة نمو 12.2%، ومحضرات خضر وفواكه وأجزاؤها بقيمة 113.8 مليون دولار خلال عام 2024 بنسبة نمو 17.5%، والسجاد وأغطية الأرضيات وبعض المواد النسيجية بقيمة 123.3 مليون دولار خلال عام 2024 مقابل 124.6 مليون دولار خلال عام 2023 بنسبة نمو 1%، وحديد وصلب – فولاذ بقيمة 126.6 مليون دولار خلال عام 2024 مقابل 227.7 مليون دولار خلال عام 2023 بنسبة انخفاض 44.4%.

