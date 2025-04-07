شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 4400 جنيه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رصدت ”الخليج 365” أسعار الذهب في مصر، خلال التعاملات الصباحية، اليوم الإثنين، 7 أبريل 2025. سعر الذهب في مصر سجل سعر جرام الذهب، عيار 24، في مصر، اليوم الإثنين، 5028.5 جنيه للبيع، و5 آلاف جنيه للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب، عيار 22، في مصر، اليوم الإثنين، 4609.5 جنيه للبيع، و4583.25 جنيه للشراء. عيار 21 سجل سعر جرام الذهب، عيار 21، في مصر، اليوم الإثنين، 4400 جنيه للبيع، و4375 جنيها للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب، عيار 18، في مصر، اليوم الإثنين، 3771.5 جنيه للبيع، و3750 جنيها للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب، عيار 14، في مصر، اليوم الإثنين، 2933.25 جنيه للبيع، و2916.75 جنيه للشراء. أسعار الذهب وبلغ سعر جرام الذهب، عيار 12، في مصر، اليوم الإثنين، 2514.25 جنيه للبيع، و2500 جنيه للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر، اليوم الإثنين، 35200 جنيه للبيع، و35 ألف جنيه للشراء.