شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع خسائر «ريدان الغذائية» إلى 73 مليون ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل



وبحسب بيان الشركة على تداول

وتضمنت الأسباب: مصروف الهبوط في قيمة حق استخدام الأصول، ومصروف الهبوط في قيمة الأراضي.

وشملت الأسباب: فرق تقييم العملات الأجنبية، إضافة إلى خسائر تقييم الهبوط فى الاستثمار فى الشركة الزميلة. الدمام - شريف احمد - ارتفعت خسائر شركة ريدان الغذائية في عام 2024 بنسبة 136.7% إلى 73 مليون ريال، مقابل 30.9 مليون ريال في عام 2023.وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية ، يعود سبب ارتفاع الخسائر إلى: انخفاض المبيعات، وانخفاض الإيرادات من العقود والفرنشايز، وارتفاع مصاريف البيع والتسويق.وتضمنت الأسباب: مصروف الهبوط في قيمة حق استخدام الأصول، ومصروف الهبوط في قيمة الأراضي.وشملت الأسباب: فرق تقييم العملات الأجنبية، إضافة إلى خسائر تقييم الهبوط فى الاستثمار فى الشركة الزميلة.