شكرا لقرائتكم خبر عن 50.54 جنيه للشراء.. سعر الدولار اليوم الأحد 6 أبريل 2025 فى بنك مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت آخر تعاملات بنكية مسجلة للدولار الأمريكي تطور ملحوظ أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية. وسجل سعر الدولار اليوم الأحد 6 أبريل 2025 أمام الجنيه بالبنك المركزي المصري 50.52 جنيه للشراء و50.66 جنيه للبيع. وسجل سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى 50.54 جنيه للشراء و50.64 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 50.54 جنيه للشراء و50.64 للبيع. وجاء سعر الدولار فى البنوك المصرية كالآتى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.54 جنيه للشراء.

50.64 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر.

50.54 جنيه للشراء.

50.64 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 50.54 جنيه للشراء.

50.64 جنيه للبيع. الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB" 50.54 جنيه للشراء.

50.64 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة 50.54 جنيه للشراء.

50.64 جنيه للبيع.

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