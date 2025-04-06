شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأحد 6- 4- 2025 في السعودية.. عيار 18 بـ 273.50 ريال والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد انخفاضا طفيفا فى الأسعار حيث وصل عيار 18 لسعر 273.50 ريال ويحرص المواطنون والمستثمرون على متابعة تطورات الأسعار، خاصة مع تأثير التغيرات العالمية على السوق المحلية.

عيار 24 سجل 364.75 ريال

عيار 22 سجل 334.25 ريال

عيار 21 سجل 319.25 ريال

عيار 18 سجل 273.50 ريال

عيار 14 سجل 212.75 ريال

عيار 12 سجل 182.50 ريال

الاونصة 11345.50 ريال

الجنيه الذهب2553.25 ريال

الأونصة بالدولار3037.78 دولار

سعر الذهب اليوم في السعودية

ومع استمرار التقلبات في الأسواق المالية، يظل الذهب ملاذًا آمنًا للمستثمرين، وسط توقعات بمزيد من التغييرات في العام المقبل، وفقًا للظروف الاقتصادية والسياسات النقدية العالمية."

وتزيد سياسات ترامب التضخمية من جاذبية الذهب للمستثمرين الحذرين، في ظل حالة عدم اليقين الناتجة عن التعريفات الجمركية التي اعلن عنها والتي قد تؤدي إلى اندلاع حرب تجارية عالمية، مما عزز جاذبيته كملاذ آمن.