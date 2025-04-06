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وبلغ سعر الدولار اليوم الأحد 6 أبريل 2025 أمام الجنيه بالبنك المركزي المصري 50.52 جنيه للشراء و50.66 جنيه للبيع.

شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الأحد 6 أبريل 2025 أمام الجنيه بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية