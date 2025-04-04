شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تتجه لتسجيل خامس مكسب أسبوعي على التوالي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقرت أسعار الذهب اليوم الجمعة، وتتجه لتسجيل خامس مكسب أسبوعي على التوالي، بدعم من الإقبال على الملاذ الآمن.وثبت سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 3109.95 دولارات للأوقية (الأونصة)، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 3129.60 دولارًا وهبط الذهب في الجلسة السابقة بأكثر من 2% متأثرًا بعمليات بيع واسعة النطاق، وجاء التراجع الحاد بعد ساعات فقط من تسجيل الذهب لذروة غير مسبوقة عند 3167.57 دولارًا.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 31.89 دولارًا للأوقية، واستقر البلاتين عند 951.95 دولارًا، فيما نزل البلاديوم 0.3% إلى 925.75 دولارًا.