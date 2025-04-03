الاقتصاد

بعد ارتفاع قياسي.. انخفاض أسعار الذهب في المعاملات الفورية والآجلة

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واس - لندن 0 تبليغ

  • بعد ارتفاع قياسي.. انخفاض أسعار الذهب في المعاملات الفورية والآجلة 1/2
  • بعد ارتفاع قياسي.. انخفاض أسعار الذهب في المعاملات الفورية والآجلة 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ارتفاع قياسي.. انخفاض أسعار الذهب في المعاملات الفورية والآجلة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية اليوم الخميس بنسبة 1.4%، ليصل إلى 3090 دولارًا للأوقية.
فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 1.7%، مسجلًا 3111.40 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، سجلت الفضة خسائر بنسبة 4.7% عند 32.44 دولار للأوقية، فيما نزل البلاتين بنسبة 2.6% عند 957.60 دولار.
بينما تراجع البلاديوم بنسبة 1.6% ليصل إلى 954.78 دولارً.

سعر قياسي

كان سعر الذهب حطم رقمًا قياسيًا جديدًا بعد الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على سائر دول العالم، إذ تجاوز سعر الأونصة 3150 دولارًا.

وقرابة الساعة 23,20 بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر المعدن الأصفر بنحو 0.80% ليصل إلى أكثر من 3159 دولارًا للأونصة، متجاوزًا بذلك الرقم القياسي الذي كان قد سجّله الثلاثاء.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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