شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ارتفاع قياسي.. انخفاض أسعار الذهب في المعاملات الفورية والآجلة والان نبدء بالتفاصيل

سعر قياسي

الدمام - شريف احمد - انخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية اليوم الخميس بنسبة 1.4%، ليصل إلى 3090 دولارًا للأوقية.فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 1.7%، مسجلًا 3111.40 دولار.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، سجلت الفضة خسائر بنسبة 4.7% عند 32.44 دولار للأوقية، فيما نزل البلاتين بنسبة 2.6% عند 957.60 دولار.بينما تراجع البلاديوم بنسبة 1.6% ليصل إلى 954.78 دولارً.كان سعر الذهب حطم رقمًا قياسيًا جديدًا بعد الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على سائر دول العالم، إذ تجاوز سعر الأونصة 3150 دولارًا.وقرابة الساعة 23,20 بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر المعدن الأصفر بنحو 0.80% ليصل إلى أكثر من 3159 دولارًا للأونصة، متجاوزًا بذلك الرقم القياسي الذي كان قد سجّله الثلاثاء.