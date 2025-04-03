شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس 3 أبريل 2025 يسجل 4425 جنيها للجرام عيار 21 بدون مصنعية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرىالخميس، 03 أبريل 2025 06:10 م
يواصل سعر الذهب في مصر تفاعله مع تطورات الاقتصاد العالمي، حيث تلعب أسعار الفائدة والتضخم العالمي دورًا رئيسيًا في تحديد مسار المعدن النفيس محليًا، وننشر اخر تطورات سعر الذهب اليوم الخميس بالتزامن مع الرسوم الجمركية الامريكية الجديدة .أسعار الذهب في مصر اليوم
عيار 24 يسجل 5057 جنيها
عيار 21 يسجل 4425 جنيها
عيار 18 يسجل 3792 جنيها
الجنيه الذهب 35400 جنيها
وكان ترامب قد أعلن امس الأربعاء عن فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على جميع الواردات الأمريكية، وفرض رسوم جمركية على دول مختارة تعادل حوالي نصف الرسوم التي تفرضها على السلع الأمريكية.
وتجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً
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