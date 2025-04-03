شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس 3 أبريل 2025 يسجل 4425 جنيها للجرام عيار 21 بدون مصنعية والان مع تفاصيل الخبر

يواصل سعر الذهب في مصر تفاعله مع تطورات الاقتصاد العالمي، حيث تلعب أسعار الفائدة والتضخم العالمي دورًا رئيسيًا في تحديد مسار المعدن النفيس محليًا، وننشر اخر تطورات سعر الذهب اليوم الخميس بالتزامن مع الرسوم الجمركية الامريكية الجديدة .

أسعار الذهب في مصر اليوم

عيار 24 يسجل 5057 جنيها

عيار 21 يسجل 4425 جنيها

عيار 18 يسجل 3792 جنيها

الجنيه الذهب 35400 جنيها

وكان ترامب قد أعلن امس الأربعاء عن فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على جميع الواردات الأمريكية، وفرض رسوم جمركية على دول مختارة تعادل حوالي نصف الرسوم التي تفرضها على السلع الأمريكية.

وتجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً