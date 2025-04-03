شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الرسوم الجمركية.. وول ستريت تتراجع وخسائر أسهم الشركات الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

أسهم الشركات تتهاوى

الأسواق ليست مستعدة

الدمام - شريف احمد - سجلت بورصة وول ستريت في نيويورك تراجعًا كبيرًا عند بدء التداولات صباح الخميس، غداة إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض الرسوم الجمركية على مختلف دول العالم، ما يثير الخشية من تباطؤ الاقتصاد الأمريكي وارتفاع التضخم.وتراجع مؤشر داو جونز بنسبة 2,81%، بينما فقد مؤشر ناسداك 4,06% ومؤشر أس آند بي 3,39%.كما تراجعت أسهم شركات الملابس الأمريكية التي تعتمد على سلاسل التوريد في الصين وفيتنام وماليزيا ودول أخرى في وقت مبكر الخميس.وهوت أسهم شركات مثل نايكي وغاب ومايسيز بأكثر من 10% بعد إعلان ترامب فرض رسوم جمركية باهظة على الدول التي تستورد منها هذه الشركات القمصان والسراويل وغيرها من السلع.ومن بين أبرز الخاسرين شركة "آبل" التي تعتمد في منتجاتها بشكل كبير على الشركات المصنعة الصينية، وقد هبطت أسهمها بنسبة 8,2%.وانخفضت أسهم أمازون بنسبة 6,9%، في حين خسرت أسهم إنفيديا 4,9%.وقال أنجيلو كوركافاس، كبير استراتيجيي الاستثمار في إدوارد جونز: "من الواضح أن ما أُعلن عنه كان أقرب إلى أسوأ سيناريو ولم تكن الأسواق مستعدة لذلك، وتتفاعل وفقا لذلك".وأكد جيسون شينكر من بريستيج إيكونوميكس في مذكرة أن إدارة ترامب قد تسقط الرسوم لاحقًا بعد مفاوضات بشأن التجارة أو أولويات سياسية أخرى.وأضاف: "نرى أن سياسات إدارة ترامب تجسّد الواقعية الاقتصادية التي تركز على النتائج، بدلًا من الدبلوماسية التي تركز على العملية".وحذر من "تزايد مخاطر الركود والتضخم مع عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية".