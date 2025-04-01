شكرا لقرائتكم خبر عن كم سعر الدولار اليوم الثلاثاء 1 أبريل 2025 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

سجل سعر للدولار اليوم الثلاثاء 1 أبريل 2025، استقرارا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال ثاني أيام عيد الفطر المبارك، وفقا لآخر تحديث في آخر تعاملات بنكية مسجلة.

وكان سعر الدولار بالبنك المركزي المصري 50.51 جنيه للشراء و 50.65 جنيه للبيع، وبالبنك الأهلى المصرى 50.52 جنيه للشراء و50.62 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك مصر 50.52 جنيه للشراء و50.62 للبيع وفي البنك التجارى الدولىCIB سعر 50.52 جنيه للشراء و 50.62 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدولار فى بعض البنوك كالاتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.52 جنيه للشراء.

50.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر.

50.52 جنيه للشراء.

50.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.52 جنيه للشراء.

50.62 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى " CIB "

50.52 جنيه للشراء.

50.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.52 جنيه للشراء.

50.62 جنيه للبيع.