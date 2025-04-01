شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تصدر 825 ألف طن موالح خلال 4 أشهر بقيمة 436 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

أعلن المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية عن نجاح صادرات مصر الزراعية في تحقيق نتائج متميزة خلال الفترة من سبتمبر 2024 حتى يناير 2025، حيث تم تصدير 825 ألف طن من الموالح (مثل البرتقال والليمون) إلى مختلف الأسواق العالمية، بلغت قيمة هذه الصادرات نحو 436 مليون دولار، ما يمثل نحو 34% من إجمالي كميات الصادرات الزراعية المصرية و 23% من قيمتها الإجمالية.

وأوضح المجلس أن الموالح تعد من أهم المنتجات الزراعية المصرية المصدرة، مشيرة إلى أن هذه الصادرات تساهم بشكل كبير في تعزيز الاقتصاد الوطني. كما أكد المسؤولون أن هذه الصادرات من الموالح لا تقتصر على الأسواق التقليدية فقط، بل تشمل أيضًا أسواقًا جديدة ومتنوعة في أوروبا وآسيا وأمريكا، مما يعكس تنوع ومرونة السوق المصري في تلبية احتياجات مختلف البلدان.

من جانبها، أشاد المدير التنفيذي لمجلس هانى حسين بالجهود المستمرة التي تبذلها الجهات المعنية مثل المجلس التصديري والحجر الزراعى و مؤسسات الفحص والتسويق في تحقيق هذه النتائج، بالإضافة إلى تطوير أساليب الإنتاج الزراعي والتصنيع الزراعي الذي يساهم في زيادة القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المصرية في الأسواق الدولية.

وتستهدف مصر زيادة صادراتها الزراعية خلال الفترات القادمة، لا سيما في قطاع الموالح، ليظل أحد أبرز العوامل المحورية في تعزيز التبادل التجاري بين مصر والعالم.