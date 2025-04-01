شكرا لقرائتكم خبر عن صادرات الفواكه الطازجة تسجل قفزة بنهاية 2024 وتقارب الـ3 مليارات دولار والان مع تفاصيل الخبر

حققت الصادرات المصرية من الفواكه الطازجة قفزة كبيرة، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بنهاية 2024، قياسا بنفس الفترة من العام السابق له 2023.

وقدرت بيانات الجهاز، إجمالي صادرات الفواكه الطازجة بنحو ملياري و264 مليون دولار بنهاية العام الماضي 2024، بينما كانت نحو مليار و938 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق له 2023، بزيادة بلغت نحو 325 مليون و546 ألف دولار.

وتشكل الفواكه الطازجة أهمية كبيرة ضمن قائمة الصادرات المصرية، لما لها من ميزة تنافسية، وتعتبر ضمن قائمة أهم صادرات مصر من المواد الخام، والتي قدرت قيمتها الإجمالية نحو 5 مليارات و79 مليون دولار خلال عام 2024، مقابل نحو 4 مليارات و489 مليون دولار في العام السابق له 2023، بزيادة بلغت قيمتها نحو 590 مليون دولار.

وتضمنت قائمة صادرات مصر من المواد الخام أيضا صادرات البطاطس والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 411 مليون و208 ألف دولار بنهاية عام 2024، مقابل 395 مليون و883 ألف دولار خلال العام السابق له 2023، بزيادة بلغت 15 مليون و325 ألف دولار، بينما تراجعت صادرات الطماطم الطازجة لتصل إلى 49 مليون و455 ألف دولار في نهاية عام 2024، مقابل 53 مليون و891 ألف دولار بنهاية العام السابق له 2023، بتراجع بلغت قيمته 4 ملايين و436 ألف دولار.