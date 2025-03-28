شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج «نُوَفِّى» يرفع نسبة الاستثمارات الخضراء بالموازنة العامة للدولة والان مع تفاصيل الخبر

كشف تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى عن حجم الاستثمارات نسبة الاستثمارات الخضراء بالموازنة العامة للدولة لتصل إلى 50% بنهاية العام المالى الجارى، بالتوازى مع الإجراءات المحققة فى إطار المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي».

وأكد التقرير، أن ما تحقق فى البرنامج يُسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بقطاع الطاقة، إضافة 4 مشروعات جديدة للبرنامج بقطاعى المياه والطاقة، من بينها مشروعين بقطاع الطاقة لشركة سكاتك النرويجية، ومشروع لشركة طاقة عربية، بالإضافة إلى مشروع محطة الزعفرانة لتحلية مياه البحر بالعين السخنة.

وكشف التقرير، أن ما تحقق فى برنامج «نُوَفِّي» إلى جانب المجهودات الوطنية الأخرى خاصة فى قطاع الطاقة، ساهم فى تحول مصر إلى لاعب رئيسى على مستوى قارة أفريقيا فى إنتاج الطاقة النظيفة، لتحتل المرتبة الثانية كأكبر منتج للطاقة المتجددة فى أفريقيا وفقًا لتقرير حديث صادر عن الوكالة الدولية للطاقة.

وأشار التقرير، إلى موافقة صندوق النقد الدولى على حصول مصر على تمويل من صندوق المرونة والاستدامة بقيمة 1.3 مليار دولار، وتلك الموافقة تنطوى على العديد من الإصلاحات الهيكلية فى مجال التحول الأخضر التى تعمل الوزارة على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية، ومن بينها إدراج مشروعات إضافية ضمن برنامج «نُوَفِّي» لتعزيز جهود التحول الأخضر ودعم مسار التنمية المستدامة.