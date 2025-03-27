شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الأسهم الأمريكية بعد فرض رسوم السيارات المستوردة والان نبدء بالتفاصيل

الأسهم الأمريكية

الرسوم الجمركية

الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار الأسهم الأمريكية في تعاملات ظهيرة اليوم الخميس، حيث أدى قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم بنسبة 25% على واردات الولايات المتحدة من السيارات وقطع غيارها اعتبارا من 2 أبريل المقبل إلى تضرر أسهم واستفادة أخرى.وتراجع مؤشر ستاندارد آند بورز 500 الأوسع نطاقا بنسبة 4ر0% في حين فقد مؤشر داو جونز الصناعي 208 نقاط أي بنسبة 5ر0% بحلول الساعة الواحدة ظهرا تقريبا، وتراجع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 4ر0% خلال التعاملات.وتراجع سهم جنرال موتورز أكبر منتج سيارات في الولايات المتحدة بنسبة 7ر6%، في حين تراجع سهم منافستها فورد موتور بنسبة 6ر2%. وحتى شركات صناعة السيارات الأمريكية التي تبيع سياراتها في السوق المحلية يمكن أن تعاني من مثل هذه الرسوم بسبب اعتمادها على استيراد مكونات السيارات من كندا والمكسيك بشكل خاص.ويقول ترامب إن هذه الرسوم ستؤدي إلى زيادة عمليات تصنيع السيارات داخل الولايات المتحدة. وقال جوزيف سباك، المحلل في بنك يو.بي.إس: "لا يزال هناك الكثير من الأمور غير المعروفة، ولكن إذا ظل هذا الأمر على حاله، فمن الواضح أن الشركات ستواجه بعض الألم الذي يتعين عليها استيعابه".ومن بين الأمور غير الواضحة حتى الآن كيفية تحديد الحكومة الأمريكية لطريقة تطبيق الرسوم على المكونات التي تتعارض مع اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، لكن لا يتم تصنيعها بالكامل داخل الولايات المتحدة، حيث يرى سباك أن تتبع هذه المكونات يمكن أن يكون صعبا.في المقابل استفادت أسهم شركتي صناعة السيارات الكهربائية الأمريكيتين تسلا وريفيان حيث أن أغلب مكونات سياراتهما تنتج في الولايات المتحدة. وارتفع سهم ريفيان بنسبة 9ر5% في حين ارتفع سهم تسلا بنسبة 4ر2%.