شكرا لقرائتكم خبر عن الحرب التجارية تتصاعد.. الصين تؤكد عدم الرضوخ لتهديدات ترامب والان نبدء بالتفاصيل

الحرب التجارية بين أمريكا والصين

حرب الرسوم الجمركية بين أمريكا والصين

الدمام - شريف احمد - أكدت الصين، اليوم الاثنين، أنها لن ترضخ للضغوط أو التهديدات بعد أن تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 50 في المئة على سلعها إذا لم تتراجع عن التدابير المضادة التي أعلنت عنها.وقال ليو بينغيو، المتحدث باسم سفارة بكين في الولايات المتحدة، لوكالة فرانس برس "لقد أكدنا أكثر من مرة أن الضغط على الصين أو تهديدها ليس الطريقة الصحيحة للتعامل معنا. ستحمي الصين بحزم حقوقها ومصالحها المشروعة".وفي وقت سابق حذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، من فرض رسوم جمركية باهظة على الواردات من الصين ما لم تسحب الأخيرة الرسوم الانتقامية التي فرضتها.وأكد ترامب أن واشنطن ستبدأ مباحثات بشأن الرسوم الجمركية مع الدول الراغبة بذلك.وعبر منصته تروث سوشال للتواصل الاجتماعي، كتب ترامب قائلا: "ما لم تسحب الصين بحلول الغد الزيادة بنسبة 34% على استغلالها التجاري الطويل الأمد أساسًا، ستفرض الولايات المتحدة تعرفات إضافية بنسبة 50% على الصين اعتبارًا من التاسع من أبريل".كانت أعلنت الحكومة الصينية في أولى قراراتها بشأن الرسوم الجمركية، عن فرض رسوم بنسبة 34 % على جميع الواردات من الولايات المتحدة.وأشارت إلى فرضها على أمريكا ابتداء من 10 أبريل، في تطابق مع مستوى ما يطلق عليه رسوم ترامب المتبادلة على البضائع الصينية.كما أعلنت السلطات الصينية أيضا عدة إجراءات أخرى، بما في ذلك فرض قيود فورية على تصدير سبعة أنواع من المعادن النادرة.