شكرا لقرائتكم خبر عن «الدوائية» تتحول للربحية بـ31.84 مليون ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تحولت الشركة السعودية للصناعات الدوائية، للربحية في 2024 بـ31.84 مليون ريال، مقارنة بخسائر 40.05 مليون ريال.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود بشكل رئيسي إلى العوامل التالية:
• ارتفاع إجمالي الربح بنسبة %19.04، أي ما يعادل 133.9 مليون ريال، ليصل إلى 837 مليون ريال.
جاء هذا التحسن نتيجة إيقاف العقود التي لم تستوفِ حدود هامش الربح الداخلية، مما يعكس تحسن الكفاءة التشغيلية. ونتج عن ذلك ارتفاع هامش إجمالي الربح لعام 2024 إلى 49.76% مقارنة بـ 42.47% في عام 2023.
•انخفاض المصاريف البيعية والتسويقية والعمومية والإدارية بنسبة 2.22%، أي ما يعادل 13.71 مليون ريال، لتصل إلى 604.4 مليون ريال في عام 2024، مقارنة بـ 618 مليون ريال في عام 2023، نتيجة تبني سياسة الحد من المصاريف وتحسين كفاءة التشغيل.
• ارتفاع الربح التشغيلي ليبلغ 137.46 مليون ريال مقارنة بـ 52.15 مليون ريال في العام الماضي، مدعوماً بالأداء القوي لإجمالي الربح وانخفاض المصاريف التشغيلية بفضل استراتيجيات إدارة التكاليف وتعزيز الكفاءة التشغيلية.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود بشكل رئيسي إلى العوامل التالية:
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جاء هذا التحسن نتيجة إيقاف العقود التي لم تستوفِ حدود هامش الربح الداخلية، مما يعكس تحسن الكفاءة التشغيلية. ونتج عن ذلك ارتفاع هامش إجمالي الربح لعام 2024 إلى 49.76% مقارنة بـ 42.47% في عام 2023.
•انخفاض المصاريف البيعية والتسويقية والعمومية والإدارية بنسبة 2.22%، أي ما يعادل 13.71 مليون ريال، لتصل إلى 604.4 مليون ريال في عام 2024، مقارنة بـ 618 مليون ريال في عام 2023، نتيجة تبني سياسة الحد من المصاريف وتحسين كفاءة التشغيل.
• ارتفاع الربح التشغيلي ليبلغ 137.46 مليون ريال مقارنة بـ 52.15 مليون ريال في العام الماضي، مدعوماً بالأداء القوي لإجمالي الربح وانخفاض المصاريف التشغيلية بفضل استراتيجيات إدارة التكاليف وتعزيز الكفاءة التشغيلية.