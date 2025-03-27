انخفاض أرباح «نسيج للتقنية» 69.6% إلى 4 ملايين ريال في 2024

انخفاض أرباح «مياه الجوف» 29.9% إلى 2.87 مليون ريال في 2024

شكرا لقرائتكم خبر عن «الدوائية» تتحول للربحية بـ31.84 مليون ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية