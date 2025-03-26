شكرا لقرائتكم خبر عن صعود داو جونز.. مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق تداولاتها على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على ارتفاع مع نهاية جلسة التداولات.

وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 9.22 نقاط أو ما يعادل 0.16%، ليغلق عند 5776.83 نقطة.

كما زاد المؤشر ناسداك المجمع 83.26 نقطة أو ما يعادل 0.46%، ليصل إلى 18271.59 نقطة.

وبدوره، صعد المؤشر داو جونز الصناعي 12.48 نقطة أو ما يعادل 0.02%، لينهي التداولات عند 42595.80 نقطة.