شكرا لقرائتكم خبر عن خلال أسبوع.. 193 مليون عملية نقاط بيع في المملكة بـ 14 مليار ريال والان نبدء بالتفاصيل

نقاط بيع الأطعمة والمشروبات

نقاط البيع الأسبوعية

الدمام - شريف احمد - بلغ عدد عمليات نقاط البيع في المملكة خلال المدة من 16 - 22 مارس 2025م, 193.645.000 عملية، بقيمة 14.477.278.000 ريال، مقابل 13.623.620.000 ريال، عن المدة السابقة نفسها.ووفق نشرة البنك المركزي السعودي الأسبوعية لنقاط البيع, بلغ عدد العمليات في الملابس والأحذية 12.014.000 بقيمة 1.877.616.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في مواد التشييد والبناء 1.629.000 بقيمة 308.044.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في التعليم 76.000 بقيمة 88.299.000 ريال.كما بلغ عدد العمليات في الأجهزة الإلكترونية والكهربائية 1.103.000 بقيمة 155.338.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في محطات الوقود 14.703.000 بقيمة 837.263.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الصحة 7.698.000 بقيمة 862.122.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأثاث 1.577.000 بقيمة 343.796.000 ريال.وبلغ عدد العمليات في الفنادق 699.000 بقيمة 440.048.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المنافع العامة 782.000 بقيمة 52.411.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المجوهرات 403.000 بقيمة 544.449.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في السلع والخدمات المتنوعة 21.509.000 بقيمة 1.763.090.000 ريال.ووصل عدد العمليات في الترفيه والثقافة 2.124.000 بقيمة 299.976.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المطاعم والمقاهي 41.686.000 بقيمة 1.501.780.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأطعمة والمشروبات 45.810.000 بقيمة 1.886.990.000 ريال.وبلغ عدد العمليات في الاتصالات 1.620.000 بقيمة 114.837.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في النقل 3.106.000 بقيمة 950.859.000 ريال، في حين بلغ عدد العمليات الأخرى 37.037.000 بقيمة 2.450.358.000 ريال.وعلى مستوى مدن المملكة، بلغ عدد عمليات نقاط البيع الأسبوعية في الرياض 60.526.000 بقيمة 4.942.598.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في مكة المكرمة 9.890.000 بقيمة 933.298.000 ريال، في حين بلغ عدد عمليات نقاط البيع في المدينة المنورة 8.483.000 بقيمة 643.655.000 ريال.وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في تبوك 3.907.000 بقيمة 248.291.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في حائل 3.163.000 بقيمة 209.711.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في أبها 2.515.000 بقيمة 152.502.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في بريدة 4.426.000 بقيمة 357.780.000 ريال.أما عدد عمليات نقاط البيع في الخبر فبلغ 3.804.000 بقيمة 391.134.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في الدمام 7.706.000 بقيمة 699.442.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في جدة 24.577.000 بقيمة 2.176.975.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في المدن الأخرى 64.649.000 بقيمة 3.721891.000 ريال.