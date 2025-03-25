شكرا لقرائتكم خبر عن أسواق الأسهم العالمية.. بورصة موسكو تغلق على تراجع والان نبدء بالتفاصيل

سعر صرف الروبل

الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر بورصة موسكو اليوم على انخفاض بواقع 14.20 نقطة، ما نسبته 0.45%، مقارنة بإغلاق يوم التداول السابق، ليصل إلى 3164.46 نقطة.بدوره، أنهى مؤشر RTS منخفضًا بمقدار 9.85 نقاط، أي بنسبة 0.83%، مقارنة بإغلاق التداول السابق، ليبلغ 1184.03 نقطة.وحدد البنك المركزي الروسي اليوم، أسعار صرف العملات الرئيسة مقابل الروبل، حيث خفض سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 76.63 كوبيكًا، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليصل إلى 83.8737 روبلًا.وفي الوقت ذاته، رفع سعر صرف العملة الأوروبية "اليورو" بمقدار 9.90 كوبيكًا، ليبلغ 91.5252 روبلًا، بينما خفض سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 12 كوبيكًا، ليبلغ 11.4610 روبلًا.