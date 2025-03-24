شكرا لقرائتكم خبر عن البنوك السعودية تضخ ٥٣٧ مليون ريال لدعم مشاريع المسؤولية الاجتماعية من خلال ١٤٧ مشروع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية أن البنوك السعودية ضخت اكثر من ٥٣٧ مليون ريال في استثمارات متنوعة في برامج المسؤولية الاجتماعية حتى هذا العام، وبلغ عدد المشاريع التي تم تنفيذها أكثر من ١٤٧ مشروعاً.

وشملت مشاريع المسؤولية الاجتماعية التي نفذتها البنوك عدة مجالات مختلفة تلامس احتياج المجتمع كان في مقدمتها الصحة و التعليم والبيئة وخدمة المجتمع ودعم الأعمال الخيرية، ومبادرات التثقيف المالي والتوعية ضد الاحتيال المالي والمساهمة في التنمية الاقتصادية وريادة الأعمال ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأكدت اللجنة أن عدد المستفيدين من هذه المشاريع بلغ أكثر من ٢٫٥٤٤٫٤٥٤ مستفيد من مختلف شرائح المجتمع كما بلغ عدد المتطوعين اكثر من ٢٢٫٢٦٧ متطوع ساعد بشكل مباشر في رفد أعداد المتطوعين تحقيقاً لأحد أهداف رؤية ٢٠٣٠ وهو الوصول لمليون متطوع بساعات تطوعية بلغت ١٩٣٫٠٥٣ ساعة تطوعية.

وساهمت هذه المشاريع في إحداث بصمة وأثر ايجابي لتنمية المجتمع من خلال التزام البنوك بمسؤوليتها الاجتماعية في هذه المجالات والتي تأتي من خلال خطط ممنهجة بمستهدفات واضحة من أجل تحقيق الاستدامة بمرتكزاته الثلاثة وهي المجتمع والبيئة والاقتصاد ، والإسهام في جودة الحياة من خلال الاستفادة من هذه البرامج والمبادرات .

وعكست طبيعة المشاريع التي تبنتها ونفذتها البنوك السعودية خلال تلك الفترة، تركيزا منهجيا وواضحا على الاستدامة والابتكار، وتعزيز الشفافية والحوكمة وتحديد مؤشرات واضحة للقياس والأداء، ما من شأنه تعزيز دور البنوك وأدائها، سواء على صعيد تطوير تجربتها المصرفية أو توسيع نشاطاتها ومبادراتها.

وتواكب تلك المشاريع بمجالاتها ومساهماتها المختلفة نشاطات عدة، تنعكس إيجابًا على المجتمع والاقتصاد والبيئة والعملاء والموظفين وذوي العلاقة، فضلًا عن دعم دور الحكومة في تقديم الخدمات للمجتمع، وتمويل المشاريع التنمويّة بأنواعها، وتعزيز مستوى التكاتف الاجتماعي، بما يُسهم في تحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030، وتلبية مُستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي.

