شكرا لقرائتكم خبر عن بقيمة 25%.. ترامب يهدد برسوم جمركية على مشتري النفط الفنزويلي والان نبدء بالتفاصيل

الرسوم الجمركية على النفط الفنزويلي

ضرائب عقابية

طرد أعداد كبيرة من المهاجرين

الدمام - شريف احمد - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين، أنه سيفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على أي دولة تشتري النفط أو الغاز من فنزويلا.يأتي هذا فيما تشن إدارة ترامب حملة ترحيل للمهاجرين الفنزويليين، وتفرض رسوما على عدد من الشركاء التجاريين.ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير، فرض ترامب رسوما جمركية على حلفاء للولايات المتحدة وخصوم لها على حد سواء.وقال ترامب عبر صفحته في منصته الاجتماعية تروث سوشال "لطالما كانت فنزويلا معادية جدا للولايات المتحدة وللحريات التي نتبناها".وأضاف "لذلك، ستُجبر أي دولة تشتري النفط أو الغاز من فنزويلا على دفع تعريفة جمركية بنسبة 25% للولايات المتحدة، على أي تعامل تجاري تجريه مع بلدنا".من المقرر أن تدخل هذه الضرائب العقابية حيز التنفيذ، بالتزامن مع التعريفات الجمركية المتبادلة، التي وعد دونالد ترامب بفرضها على جميع شركاء الولايات المتحدة التجاريين.ووصف الرئيس الأمريكي يوم الثاني من أبريل بأنه "يوم التحرير"، وجعل ترامب الرسوم الجمركية حجر الأساس في سياسته الاقتصادية والاجتماعية وحتى الدبلوماسية.ويعد مطور العقارات السابق أن الرسوم الجمركية سلاح شامل يمكنه في الوقت نفسه إحياء الصناعات في الولايات المتحدة، وتقليص العجز التجاري، وحل عجز الميزانية، وتعزيز فرص العمل، وإقامة توازن قوى أكثر ملاءمة لواشنطن على الساحة الدولية.وفي ما يتعلق بفنزويلا على وجه الخصوص، تعهد الرئيس الأمريكي بطرد أعداد كبيرة من المهاجرين المتهمين بالانتماء إلى عصابة ترين دي أراغوا.وذهب إلى حد الاستعانة بقانون طوارئ قديم، لم يستخدم سابقا إلا في أوقات الحرب، يسمح باعتقال الأجانب الذين يعدون أعداء للولايات المتحدة، وترحيلهم على وجه السرعة.وقال مستشار الأمن القومي الأميركي مايك والتز مؤخرًا إن العصابة التي صنفتها واشنطن "منظمة إرهابية"، تعمل "لحساب نظام (الرئيس الفنزويلي نيكولاس) مادورو".