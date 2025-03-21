شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة 21 -3-2025 فى الإمارات عيار 21 بـ325.50 درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمرت أسعار الذهب في الإمارات فى التذبذب، حيث سجلت الأسعار اليوم تغيرًا طفيفًا مقارنة بالأيام السابقة، يأتي ذلك في ظل متابعة السوق المحلية للعوامل الاقتصادية العالمية التى تؤثر على المعدن النفيس.

ومع استمرار التقلبات في الأسواق المالية، يحرص المواطنون والمستثمرون على متابعة تطورات الأسعار، خاصة مع تأثير التغيرات العالمية على السوق المحلية.

ويعد سعر الذهب في الامارات من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في الإمارات تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية،

سعر الذهب في الامارات

-عيار 24 سجل 366.50 درهم

-عيار 22 سجل 339.50 درهم

-عيار 21 سجل 325.50 درهم

-عيار 18 سجل 279.00 درهم

-عيار 14 سجل 215.75 درهم

-عيار 12 سجل 185.00 درهم

-الاونصة 11399.50 درهم

-الجنيه الذهب 2604.00 درهم

-الأونصة بالدولار 3034.86 دولار

ويهدف ترامب إلى فرض تعريفات على واردات الرقائق الإلكترونية والأدوية والصلب لتعزيز الإنتاج المحلي. كما أن سياساته التضخمية تزيد من جاذبية الذهب للمستثمرين الحذرين.



كما طرح ترامب خططًا لفرض سلسلة من الرسوم الجمركية الأمريكية، شملت رسومًا موحدة بنسبة 25% على الصلب والألمنيوم، والتي دخلت حيز التنفيذ في فبراير، إلى جانب تعريفات متبادلة وقطاعية من المقرر فرضها في 2 أبريل، ومن المتوقع أن تكشف التوقعات الاقتصادية الجديدة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع عن الأثر المحتمل لسياسات إدارة ترامب، وقد قام المحللون بتخفيض توقعاتهم لنمو الاقتصاد الأمريكي هذا العام، وزادت المخاوف من احتمال حدوث ركود اقتصادي، مع توقعات بارتفاع معدل التضخم.



