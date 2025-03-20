شكرا لقرائتكم خبر عن «صندوق الخبير ريت» يوافق مبدئيا على عرض شراء أحد عقاراته والان نبدء بالتفاصيل



ونوهت الشركة في بيان على تداول

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ونوه بالإفصاح لاحقاً عن أي تطورات في هذا الشأن. الدمام - شريف احمد - أعلن شركة الخبير المالية بصفتها مدير صندوق "الخبير ريت"صدور موافقة مجلس إدارة الصندوق المبدئية، أمس، على قبول عرض شراء أحد عقارات الصندوق.ونوهت الشركة في بيان على تداول السعودية بإجراء عمليات التقييم العقاري اللازمة قبل المضي قدماً في تنفيذ الصفقة، وبحسب متطلبات الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.وتوقع مدير الصندوق بأن يكون الأثر المالي الناتج عن الصفقة إيجابيا بشكل عام، وسينعكس على نتائج الصندوق خلال النصف الأول من العام المالي 2025م وذلك في حال إتمام كافة الإجراءات المتعلقة بالصفقة.ونوه بالإفصاح لاحقاً عن أي تطورات في هذا الشأن.