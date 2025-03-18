شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تغلق مرتفعة بـ 14 مليار جنيه أرباح والان نبدء بالتفاصيل

إيجي إكس 30

الدمام - شريف احمد - أغلقت البورصة المصرية تعاملاتها اليوم على ارتفاع، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 14 مليار جنيه ليبلغ مستوى 2.260 تريليون جنيه.وذلك وسط تعاملات كلية بلغت نحو 278.3 مليار جنيه، فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 4.6 مليارات جنيه.وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية (إيجي إكس 30) بنسبة 0.48 في المئة، ليصل إلى مستوى 31608.69 نقاط، فيما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 0.46 في المئة، ليبلغ 8964.86 نقطة.بينما حقق مؤشر (إيجي إكس100) الأوسع نطاقًا مكاسب بنحو 0.58 في المئة، ليصل إلى 12397.43 نقطة.